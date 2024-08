Tante feste cinema all’aperto e party a tema Disney Channel | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024)e sagre,, ilalla Gerundium Fest di Casirate d’Adda e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 27 agosto. Ecco gli appuntamenti.Sino al 1° settembre asi terrà “Valverde in festa – Festa patronale di Santa Maria Assunta”. L’appuntamento è al campo sportivo dell’oratorio dove tutte le sere verrà proposta cucina tradizionale con specialità giornaliere (Stinco, stracotto d’asino, cinghiale, cervo, polenta taragna, lumache, rane fritte, baccalà alla Vicentina, ecc.), – Servizio bar, – Tombola (eccetto il 26 e 27 agosto). Domenica 1/09 ore 12:30: Pranzo per tutti Domenica 1/09 alle 17: messa solenne e processione con la statua della Madonna Assuntaalle 21.