Svolta Osimhen la trattativa entra nel vivo | c’è l’offerta addio più vicino

(Di martedì 27 agosto 2024) L’attaccante nigeriano Victorè il tema più caldo di queste ultime giornate di calciomercato estivo. Il Napoli è una delle protagoniste assolute di questa sessione di calciomercato. Il club azzurro sta lavorando assiduamente per accontentare Antonio Conte in tutto e per tutto e nelle prossime ore assisteremo alle visite mediche di Romelu Lukaku e del centrocampista scozzese McTominay. Il club partenopeo ha rivoluzionato l’undici titolare e tra inizio mercato e queste ultime giornate sono arrivate importanti novità sia inta che in uscita. Mancano ormai 3-4 giorni, ma il mercato è tutt’altro che finito ed una delle questioni più importanti riguarda il futuro di Victor, ormai in uscita dal Napoli. Il giocatore, che ha rinnovato lo scorso Dicembre, non è più nei piani del club e la società vuole cederlo il prima possibile.