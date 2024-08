Problemi ai cantieri di Cortina non solo quelli olimpici | dai lavori sull’ex stazione spuntano i vecchi binari E ora si rischia lo stop

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Non c’è pace per idi, non, ma ancheavviati dal Comune. Dopo le polemiche che durano da anni per idella pista da bob che procedono a rilento, dopo lodella Commissione di Valutazione Ambientale della Regione Veneto al progetto di una cabinovia da far sorgere su un terreno franoso a Socrepes, adesso ci si mettono di mezzo anche idellaa ferrovia. Nell’area dell’ex, vincolata come bene culturale dalla Sovrintendenza ai beni ambientali e monumentali sono spuntati dall’asfalto idella linea Calalzo--Dobbiaco, inaugurata nel 1927 e dismessa nel 1964. Quando il servizio fu interrotto, inon vennero completamente asportati, ma in alcuni tratti soltanto ricoperti. È così che sono venuti alla luce, creando un nuovo problema alla tormentata e contestata realizzazione.