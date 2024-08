Pomeriggio 5 Myrta Merlino annuncia grandi cambiamenti | L’anno scorso sono entrata in punta di piedi quest’anno…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 27 agosto 2024) Il 2 settembre, tornerà in onda5 su Canale 5, conpronta a condurre il programma per il secondo anno consecutivo. La celebre giornalista hato, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, diverse novità per la stagione 2024-2025, promettendo un format ancora più coinvolgente e uno studio rinnovato. Laè impaziente di dare il via alla prossima edizione, a Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato: Stavoltapronta a partire in una realtà più strutturata. Ho fatto il mio programma e mi sento a casa.indiperché per me era un’esperienza del tutto nuova. Lo studio sarà al centro di importanti. Laha descritto un ambiente più “vivo e vivace”, con un oggetto particolare che diventerà il fulcro delle discussioni e delle dinamiche del programma.