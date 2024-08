Omio mette al centro la flessibilità e la libertà dei viaggiatori con Omio Flex in collaborazione con il partner insurtech Companjon

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) - BERLINO e DUBLINO, 27 agosto 2024 /PRNewswire/, la piattaforma di prenotazione di treni, aerei, autobus e traghetti leader a livello globale, annuncia oggi il lancio di, un'opzione che offre la possibilità di annullare i biglietti di viaggio.consentirà ai possessori di biglietti di treni, autobus e traghetti di cancellare il proprio viaggio, qualsiasi sia il motivo e fino a due ore prima della partenza. In caso di cancellazione, il cliente riceverà un rimborso fino all'80% del prezzo del biglietto acquistato. I clientipossono usufruire diselezionando l'apposita opzione al momento del pagamento, oppure aggiungendola alla loro prenotazione dalla pagina Configurazioni del biglietto. Se in seguito decidono di non viaggiare, possono cancellare il biglietto dalla pagina Gestisci la tua prenotazione.