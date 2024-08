Oim | 434 morti611 dispersi Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 27 agosto 2024) 21.05 Dall'inizio del 2024 fino al 24 agosto, sono stati 434 i morti e 611 inella rotta delcentrale. Lo rende noto l'Oim (Organizzazione internazionale delle migrazioni) in Libia L'organizzazione fa inoltre sapere che, nello stesso periodo di tempo, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 14.138, di cui 12.135 uomini, 983 donne, 484 minori e 136 persone per cui non sono disponibili dati di genere.