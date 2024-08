Non sente la figlia per tre giorni | era morta in casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Questa mattina, i carabinieri di Firenze sono intervenuti in un’abitazione nel quartiere Peretola, dove hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 51 anni. L’allarme è stato lanciato dalla madre della vittima, preoccupata per non aver ricevuto notizie dellada tre. Accompagnata dai militari, la donna è entrata nell’appartamento, di cui possedeva le chiavi, scoprendo il tragico scenario. Sul luogo sono immediatamente giunti anche gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze e un medico legale, che hanno condotto i primi rilievi. Dai riscontri preliminari è emerso che il corpo della donna presentava segni compatibili con un gesto autolesionistico, che potrebbe essere la causa del decesso.