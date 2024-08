Naufragio Palermo | le lacrime del capitano che sceglie il silenzio davanti al pm Adnkronos

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Santa Flavia (), 27 ago. () – (dall’inviata Elvira Terranova) – Piange, James Cutfield. Piange a dirottoal pm Raffaele Cammarano, che lo deve interrogare. Ma il comandanteil. Non parla, ildel veliero che si è inabissato una settimana faalle acque di Porticello (). Per il primo interrogatorio da indagato, Cutfield, arrivato zoppicando appoggiato a una stampella e con un cappellino in testa, si trincera dietro il. Assistito dai suoi due legali, gli avvocati Giovanni Rizzuti, del Foro di, e Aldo Mordiglia, del Foro di Genova, il comandante del Bayesian, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una mossa studiata a tavolino dal suo team di legali, in attesa di conoscere gli atti a suo carico. Cutfield è indagato percolposo e omicidio plurimo colposo.