Mercato Lazio | continua la caccia a un centrocampista tra incognite e obiettivi persi

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma 27 agosto 2024 - Debutto di campionato in chiaroscuro per la, con 3 punti a migliorare il bottino dello scorso anno, ma al tempo stesso forse inferiore rispetto alle aspettative. Dopo il grande successo in rimonta contro il Venezia, dove la squadra di Baroni ha mostrato carattere, grinta e qualità , è arrivato il ko imprevisto del Bluenergy Stadium contro l'Udinese. La sconfitta non ha colpito tanto per il risultato, vincere in trasferta non è mai facile e i bianconeri sono una squadra sempre ostica e molto fisica, per questo perdere dei punti in Friuli è sempre preventivabile, ma sono state le modalità ad aver fatto alzare qualche sopracciglio. I biancocelesti hanno perso il duello sul piano fisico e agonistico, subendo la maggiore aggressività dei rivali e faticando anche a farsi valere una volta ottenuta la superiorità numerica.