McTominay al Napoli | perché prenderlo al Fantacalcio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024) Scottè a un passo dal. Scopriamopotrebbe essere l’acquisto sorpresa al: ruolo, numeri e potenziale. Ilsta per accogliere Scott, centrocampista in arrivo dal Manchester United. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo e i fantallenatori sono già in fermento. Mapotrebbe essere il colpo a sorpresa del prossimo? Il ventisettenne scozzese porta con sé un bagaglio di esperienza maturata in Premier League e una peculiarità non da poco: il vizio del gol. Nella scorsa stagione,ha fatto registrare numeri interessanti, mettendo a segno ben 10 reti e fornendo 3 assist. Cifre che fanno gola a qualsiasi fantallenatore in cerca di bonus dal centrocampo. Antonio Conte, nuovo tecnico del, avrà a disposizione un centrocampista versatile.