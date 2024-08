L’analisi di Bazzani Bologna serve tempo Difesa alta? Non è vero a Napoli errori di tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Esterni d’attacco impalpabili. Difensori disattenti e passivi. Centrocampisti latitanti in area di rigore avversaria. E centravanti (ad oggi solo Castro) che da solo non può farsi carico di sbloccare una fase offensiva che s’inceppa. Per Fabio, voce di Dazn e di E’ tv per il ‘Pallone nel 7’, il tonfo diin parte è un prezzo da pagare alla transizione, non banale, dal calcio di Motta a quello di Italiano e in parte è la sommatoria di tanti piccoli, grandi, che cosa non ha funzionato a? "Partirei dalla. E voglio subito dire che è troppo facile, ma soprattutto sbagliato, attribuire la responsabilità dei gol subiti alla cosiddetta ‘’ di Italiano. Semplicemente perché due di quei tre gol sono stati presi aschierata". Allude ai gol di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. "Precisamente.