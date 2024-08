Ingresso gratuito alle Gallerie d’Italia | a Napoli esposta opera di Caravaggio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe Griedi Milano,, Torino e Vicenza di Intesa Sanpaolo propongono per il primo settembre 2024, come ogni prima domenica del mese, l’per tutti i visitatori. Stesse modalità di apertura anche per la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo e la Gria di Palazzo degli Alberti a Prato.riedi Milano sarà possibile visitare la mostra Felice Carena, a cura di Luca Massimo Barbero, Virginia Baradel, Luigi Cavallo ed Elena Pontiggia, dedicata a uno degli artisti più importanti e meno conosciuti del Novecento storico a 145 anni dalla nascita. Inoltre sarà possibile immergersi nel percorso espositivo temporaneo ‘Alighiero e Boetti’, un importante nucleo di opere di Alighiero Boetti, considerato uno dei protagonisti dell’arte povera.