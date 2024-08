Il programmatore di Martina Franca che in Lombardia si dedica alla scherma ed alla storia medievale Raffaele Bugelli

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 27 agosto 2024) Di Franco Presicci: Condivide con i suoi amici la passione per i Templari, “cavalieri e difensori della persona, ma anche della Cristianità. Ci colpì anche la dottrina della fratellanza e dell’unione”. Un giorno baluginò l’idea di costituire un sodalizio, e, discutendo, scambiandosi idee, elaborando progetti,rgarono il loro orizzonte, acquisendo nuove conoscenze e competenze, come l’uso della spada. Quindi cercarono un maestro che li potesse preparare nellamedioevale e a Mortara nel 2007 trovarono la compagnia “Merito et tempore”, dove si tenevano corsi nel settore.