Il giorno dell' omicidio l' ho chiamato non rispondeva | la rivelazione della mamma di Ruocco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Quello di Sharon Verzeni è un “cold case” che sembra sempre più inestricabile, anche se, pian piano, emergono nuovi elementia vicenda che ha portato all'accoltellamento mortalea donna. A parlare, adesso, è ladi Sergio, il compagno di Sharon che, per ora, ha un alibi confermato: era a casa a dormire, mentre la sua donna veniva brutalmente uccisa sul ciglioa strada a Terno d'Isola, poco prima'una di notteo scorso 30 luglio. Maria Rosa Sabadini, donna di 63 anni che fa le pulizie in diverse banche ed ha una vita piuttosto semplice a Seriate, in provincia di Bergamo. Con lei vivono gli altri due figli, Stefano e Mirko, 32 e 29 anni. Sergio, invece, quando lasi separò dal papà Mario, andò a vivere con lui. Sabato sera era con la, che dice: “Ho ordinato la pizza, abbiamo mangiato insieme, c'era anche Mirko.