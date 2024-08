Howe allenatore Newcastle | Tonali sarà convocato per domani ha avuto molto tempo per riflettere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) In conferenza stampa Eddieha parlato del ritorno in squadra, al, di Sandro. Il centrocampista era stato squalificato per dieci mesi per la questione scommesse ed era riuscito a totalizzare la scorsa stagione solamente 12 presenze, condite da un gol.: «ha lavorato sodo per restare al top della condizione» Il tecnico si è concentrato sulle sue condizioni fisiche in merito al match dicontro il Nottingham Forest: «Farà certamente parte della rosa di convocati. Quando stai fuori per tanti mesi, haipiùper analizzare e. Ma adesso è ora che torni a fare ciò che ama di più, cioè giocare a calcio. Stabene, ha lavorato duramente per rimanere al top della sua condizione.