Esami di recupero nelle scuole superiori | perché la materia con più insufficienze è la matematica

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano, 27 agosto 2024 – È tempo didi, anche se diversemilanesi quest’anno hanno giocato d’anticipo, sfruttando le settimane di luglio. Si apre il portone del tecnico Cattaneo su piazza Vetra ed entrano alla spicciolata i primi studenti, pronti ad affrontare la sfida ereditata a giugno, che sia Economia aziendale, Topografia, Progettazione, Disegno o Inglese. Ma il rientro “di massa“ sarà oggi:. Il vero tallone d’Achille, non solo qui. “Sia per il biennio che per il triennio è lacon più– conferma la preside Maria Rizzuto –, in molti casi è l’unica da recuperare. Va meglio all’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, è lapiù ostica al ‘Cat’ (ex geometri)”. Un copione che si ripete di anno in anno nei licei e nei tecnici che studiano strategie e cercano di capire a monte i motivi.