Eccellenza Calendario inizio di fuoco per il Fabriano Cerreto

(Di martedì 27 agosto 2024) Debutto ad Urbino e poi in casa contro il Matelica. La terza giornata di campionato in trasferta a Montefano. I Portuali Dorica in casa della Sangiustese: il commento del diesse Andrea Belli, 27 agosto 2024 –con qualche grado di difficoltà per ilmatricola del campionato di. La compagine del presidente Guidarelli debutterà domenica 8 settembre a Urbino mentre la prima all’Aghetoni sarà contro il Matelica. Alla terza giornata la formazione di Caporali sarà ancora in viaggio destinazione Montefefano. Per ciò che riguarda invece l’Alma Fano, che in queste settimane è stata attenzionata da più parti col ricorso in essere della Jesina, il debutto sarà in casa a Fermignano dove scenderà il K Sport Montecchio Gallo e poi il 15 settembre in trasferta a Macerata.