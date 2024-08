Delude molto il cast del Grande Fratello 2024 ma dove sono i veri vip? Ecco la lista dei nomi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 27 agosto 2024) Iltorna fra poche settimane in televisione, ma ildella prossima edizioneil pubblico: chi vedremo nel loft di Cinecittà? A quanto pare, finalmente, ildelè arrivato a un punto: le selezioniufficialmente chiuse e fra qualche settimana si apriranno per i nuovi concorrenti le porte del lussuoso loft nella periferia di Roma. Come sappiamo, anche quest’anno si parla di personaggi ibridi. Questi saranno divisi fra persone famose e persone comuni. Ma chii 12 concorrentiche entreranno prossimamente dall’iconica porta rossa del? Fra questi ciattori, ballerini, modelli, cantanti e showgirl. Il più famoso, che ha confermato già diversi giorni fa la sua presenza, è Enzo Paolo Turchi.