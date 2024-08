De Rossi e la Roma a lui estranea | quattro acquisti su sei non li conosceva uno è saudita – Il Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) Dee laa luisu sei non li(uno è) – IlIlcompie un viaggio al centro della crisi dellae si arriva sempre allo stesso punto. La società è fantasma. Non c’è nessuno che parli, nessuno che si assuma responsabilità, che spieghi. Come ai tempi di Mourinho. E in più il mercato non ha tenuto in alcun conto le indicazioni di De. Per laun punto in due partite: pareggio a Cagliari e sconfitta in casa contro l’Empoli. Manca (anzi mancava) il terzino destro, è vero, e l’augurio è che Ghisolfi si riveli il nuovo Re Mida del mercato altrimenti aver atteso tre mesi (tralasciando gli ultimianni) e aver ripiegato agiorni dal gong sul 25enne Abdulhamid, primo arabo a sbarcare in Serie A, è qualcosa di difficilmente spiegabile. Come si capiscono poco tante altre cose della nuova