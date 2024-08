C’è un nome per il misterioso uomo in bici Sharon Verzeni stretto il cerchio attorno al ciclista ripreso la notte del delitto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Nuovi elementi sull’omicidio di, la 33enne accoltellata ladel 30 luglio a Terno d’Isola, a pochi metri dalla casa in cui abitava con il fidanzato, Sergio Ruocco, che al momento non risulta indagato e sembra essere totalmente estraneo all’omicidio della donna. Il 37enne collabora con le forze dell’ordine e si è detto tranquillo perché sicuro della sua posizione. Dall’analisi del conto corrente disarebbero emersi dei versamenti anche a Scientology, l’organizzazione che la 33enne aveva cominciato a frequentare da quando aveva trovato lavoro in un bar i cui responsabili fanno parte del movimento famoso per avere come adepti personaggi del calibro di Tom Cruise. Secondo quanto riportano i giornali i versamenti fatti a Scientology non sono particolarmente rilevanti in quantoaveva cominciato i corsi non da molto tempo.