Calciomercato Roma fatta per Danso | il difensore che ruppe il naso a Mbappè

(Di martedì 27 agosto 2024) Importante novità negli ultimi giorni diper la. I giallorossi puntellano la difesa con un colpo importante. Trovato l’accordo con il Lens, Kevinsarà presto un nuovo calciatore della. Il centrale austriaco si trasferirà nella Capitale sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Dotato di una grande fisicità, roccioso e forte in marcature, Kevinsi è messo in mostra non solo in Ligue 1 ma anche agli Europei 2024 con l’Austria. Nella sfida contro la quotatissima Francia, fu lui a scontrarsi con, in uno dei tanti duelli nei quali è riuscito a fermare la stella francese, finendo per rompergli il(VIDEO) seppur in maniera del tutto fortuita. L'articoloper: ilcheilCalcioWeb.