Baby vandali in azione di notte Un’area giochi nel mirino Sindaco li sorprende | insultato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024)e pure sboccati. Accendono un falò sul pavimento in gomma dell’areanel parco. E alche, per caso sul posto, li rimprovera rispondono con un "che c.o vuoi?". Sul posto, l’altra sera, sono stati mandati per un controllo i carabinieri. "Ma la mia intenzione - così Antonio Fusè - è convocare i genitori. Perché qui c’è un problema doppio: il rispetto zero per la cosa di tutti. E l’educche manca". L’episodio l’altra sera al parco Belgioioso. Non il primo, a dire il vero, nel corso dell’estate. In luglio sempre ilaveva annunciato il pugno di ferro nei confronti di gruppi di ragazzi responsabili di disturbo esmi: un terzetto di giovanissimi, allora, aveva rubato due estintori e si era divertito a ricoprire di schiuma alberi e arredi di un altro giardino pubblico. L’ultimo episodio risale al fine settimana.