Arrestato l’ex fidanzato La schiaffeggia per strada e prende a pugni il militare

(Di martedì 27 agosto 2024) Un appuntamento sotto casa della giovanissima ex fidanzata "per parlare" poi, per, gli insulti, gli spintoni e gli schiaffi. Arrivano i carabinieri,21enne di origine peruviana con precedenti. Le accuse, atti persecutori ma anche resistenza e lesione a pubblico ufficiale: all’arrivo dei ccviolento si è scagliato anche contro di loro, assestando a une un morso, e spedendolo in pronto soccorso. A chiamare le forze dell’ordine, nella fase concitata dell’alterco con, era stata poco prima la stessa ragazza. Che, peraltro, aveva già denunciatoil mese scorso per condotte persecutorie. La drammatica sequenza si è consumata l’altro pomeriggio in una via di Carugate, sotto casa della ragazza, diciotto anni. Giovanissima, così come l’altro protagonista della vicenda.