WWE | Jade Cargill condivide cosa ha imparato da Bianca Belair e Naomi

(Di lunedì 26 agosto 2024) Durante WrestleMania 40 abbiamo vistounire le forze per affrontare Dakota Kai, Kairi Sane e Asuka delle Damage CTRL. Questo trio è stato da allora soprannominato “The Big Three”, per gentile concessione della stessa. Durante una recente comparsa nel podcast “Casual Conversations with The Classic“,ha condiviso alcune delle cose che haspecificamente dalle sue nuove alleate. Un rapporto solido.. per il momento “Hodacome coesistere, di solito siamo entrambi in solitaria, quindi sono stata in grado di essere altruista. Anchelo è stata, ha permesso di lavorare l’una con l’altra e di ascoltarci a vicenda, ciò che vogliamo e i nostri desideri durante gli incontri.