US Open 2024 | Gauff sul velluto vincono in rimonta Zheng e Svitolina

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nessuna sorpresa nei primi risultati del tabellone femminile degli US. La testa di serie numero 3, nonché campionessa in carica, Cocoha annientato in un’ora e 6 minuti la francese Varvara Gracheva con il punteggio di 6-2 6-0, e torna così al successo dopo le due sconfitte consecutive contro Shnaider e Putintseva a Toronro e Cincinnati. Molto bene anche Paula Badosa, che impiega un’ora e 9 minuti per superare la resistenza di Viktorija Golubic con il roboante punteggio di 6-0 6-3. La spagnola conferma così i buoni segnali mostrati nel Wta 1000 di Cincinnati, dove ha raggiunto la semifinale. Vittoria ininvece per l’oro olimpico Qinwen, numero 7 del seeding, che a fatica supera lo scoglio rappresentato da Amanda Anisimova: finisce 4-6 6-4 6-2 in due ore e 20 minuti.