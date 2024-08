UFFICIALE – Cuadrado torna rivale dell’Inter | è fatta con l’Atalanta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024)ufficializza un nuovo colpo di mercato: è la volta di Juan. L’ex giocatore della Juventus, dopo un anno nella squadra di Simone Inzaghiad essere un– Dopo aver trascorso un solo anno in maglia nerazzurra Juanad essere. Come lo era stato precedentemente, nei tantissimi anni trascorsi alla Juventus (dal 2015 al 2023).ha da poco ufficializzato l’acquisto dell’esterno destro, rimasto svincolato a partire dallo scorso giugno. Il colombiano, dunque, continuerà ad indossare il nero e l’azzurro, ma per la squadra bergamasca. E destino vuole che nella prossima giornata di Serie A Inter e Atalanta si incrocino sul campo di San Siro. Per, dunque, potrebbe subito arrivare l’esordio nella sfida di venerdì, proprio contro i suoi ex compagni della seconda stella.