Sven Goran Eriksson la la la la la la quel coro rimarrà eterno | addio grande maestro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Alla fine se ne è andato, vinto damaledetto tumore al pancreas che si era già portato via Gianluca Vialli. A 76 anni, il tecnico svedese che vinse lo scudetto sbagliato e perselo che sembrava vinto con le due squadre della capitale, ha raggiunto il Paradiso. Dopo essere stato omaggiato da tutte le tifoserie e avere diffuso uno straordinario video testamento sulla sua vita.lo scudetto perso elo vinto Arrivato a Roma, nella squadra giallorossa, il 1985,non aveva il patentino per poter allenare. E così Dino Viola gli affiancò il mitico Clagluna come allenatore di facciata.la squadra che sembrava vecchia e finita, con Pruzzo, Graziani, Bruno Conti, fece una rimonta straordinaria e riprese in testa la Juventus.