Strade | sale l’allarme moto Giovane grave 3 incidenti

(Di lunedì 26 agosto 2024) di Fabrizio Paladino L’ennesimo fine settimana drammatico sullearetine vede, ancora una volta,ciclisti che finiscono all’ospedale con serie lesioni: tra questi, unsi trova ricoverato in condizioni gravissime dopo l’incidente di sabato pomeriggio in via Santa Margherita ad . Nella stessa giornata un quarantaduenne era finito fuori strada con il suo mezzo a due ruote lungo via Libbia, nelle vicinanze di Anghiari. Anche in questo caso l’uomo ha riportato uno schiacciamento al torace che preoccupa non poco i sanitari dell’ospedale Careggi dove si trova ancora ricoverato. Mentre nella serata di sabato dopo le 20,30 il 118 della Asl Tse è stato attivato per uno scontro frontale che ha coinvolto dueciclisti in località Castelnuovo dei Sabbioni, nel comune di Cavriglia.