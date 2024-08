Sesta Olimpiade per Giorgio Farroni | Non sono qui solo per partecipare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Non si è ancora spento l’eco del grande successo alle olimpiadi delle ginnaste fabrianesi con la medaglia di bronzo di Sofia Raffaeli, l’ottavo posto di Milena Baldassarri e della loro allenatrice Claudia Mancinelli che ecco un altro atleta della città della carta,, partecipa alle paraolimpiadi nel capoluogo francese. Sarà lapartecipazione ai giochi olimpici per il 47enneche anche in questa occasione andrà a caccia della medaglia d’oro, "sfiorata" a Pechino 2008 (bronzo), a Londra 2012 (argento) e a Tokyo 2020 (argento). Dopo Sydney 2000, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020 il ciclista cartaio parteciperà per l’ennesima volta ai Giochi Paralimpici che si svolgeranno a Parigi. Un’altra incredibile soddisfazione per il pluricampionissimo fabrianese che, non più nel "fiore degli anni", non smette mai di stupire.