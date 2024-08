Seamen congedo col sorriso in European League Il presidente | I nostri tifosi se lo meritavano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) IMilano si congedano dall’Europa con una vittoria. Nella quattordicesima giornata, e ultima della regular season, diof Football i milanesi hanno superato – tra le mura amiche del Velodromo Vigorelli – i Barcelona Dragons per 57 a 36. La sfida ha sempre visto i marinai davanti: "Siamo felici di aver salutato icon un successo, se lo" dice ilPaolo Mutti. Per isi tratta del quarto successo nel torneo europeo: "All’inizio della stagione avevo detto, chiaramente, che 6 vittorie erano alla nostra portata – evidenzia Mutti -. Sicuramente le sfide che abbiamo perso, in trasferta, in Svizzera e in Ungheria le avremmo potuto portare a casa. Purtroppo, ci sono stati una serie di elementi che ci sono stati avversi. In vista del 2025 ci siederemo tutti al tavolo e discuteremo, per vedere cosa si salva e cosa va cambiato".