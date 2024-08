Salute ecco il cuore artificiale che salva i bambini cardiopatici grazie alla luce

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quando un bambino nasce con un difetto al, la soluzione spesso consiste nell’impianto di uno shunt, un dispositivo che funge da ponte per permettere aldi funzionare correttamente. Tuttavia, mentre il bambino cresce, lo shunt rimane della stessa dimensione, incapace di adattarsi ai cambiamenti del corpo. Questo può trasformarsi in un problema, richiedendo frequenti interventi chirurgici per sostituire lo shunt e mantenere ilin buona. Oggi, però, esiste una soluzione innovativa e futuristica che potrebbe rivoluzionare questo approccio. Un team di ricerca dell’Università Drexel negli Stati Uniti ha sviluppato unin grado di crescere. Presentato al Convegno della Società Americana di Chimica a Denver, questo dispositivo utilizza polimeri speciali che possono espandersi quando stimolati da una fonte luminosa.