Roma infortunio per Le Fee | quanto starà fermo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Brutte notizie per la. Le Fee ha subito unmuscolare negli ultimi minuti della partita contro l’Empoli, lasciando Daniele De Rossi. Questo problema costringerà il centrocampista a uno stop di almeno 2-3 settimane. L’assenza di Le Fee è sicura per la partita contro la Juventus, e lo staff medico non ha intenzione di accelerare il suo ritorno, preferendo aspettare fino alla fine della sosta per evitare complicazioni. L’obiettivo di recupero è fissato per la gara interna contro l’Udinese, programmata per il 22 settembre. Di conseguenza, De Rossi dovrà fare i conti con una rosa limitata a centrocampo per la partita contro i bianconeri. È probabile che scelga di schierare Pellegrini insieme a Cristante e Paredes. Bove rimane l’unica riserva che potrebbe entrare a partita in corso e fornire supporto in mezzo al campo.