Riflettori sul condominio la guida Aprire un cantiere in casa | guida a vincoli e regole

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 – Interventi di manutenzione inpropria? Certo, ma con alcune cautele. Non basta infatti essere proprietari di un’unità immobiliare per poter effettuare liberamente qualsiasi tipo di intervento. Ecco quindi unaai limiti da tenere e alle accortezze da avere, insieme all’avvocato Luca Santarelli, esperto in tematiche condominiali. Luca Santarelli Avvocato, perché tante cautele? “Partiamo da un concetto generale: ilnon è la parte dello stabile dal portone del palazzo al portone di, quello è il bene comune. Ilè la sommatoria del bene comune più le proprietà private. Fermo questo concetto, chi è proprietario della singola unità immobiliare, sia civile abitazione che fondo commerciale, deve stare molto attento quando intende eseguire degli interventi di manutenzione.