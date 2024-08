Massiccio attacco russo udite esplosioni a Kiev Mosca | Testato sistema anti droni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Unmissilistico da parte della Russia è in corso in Ucraina e le difese aeree sono entrate in funzione nella capitalee in altre città, come Lutsk, Kharkiv, Zaporizhzhia e Odessa. Ae nelle altre città sono statecome riporta l’Ukrainska Pravda. “Allarme raid aereo in corso! La difesa aerea è in funzione nella capitale. Rimanete nei rifugi fino alla fine dell’incursione aerea!”, ha scritto su Telegram Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare della città di. Le forze di difesa aerea ucraine hanno intercettato oltre una decina dirussi in avvicinamento a. “L’aggressore ha utilizzato i suoi tradizionali. Secondo resoconti provvisori, sono stati lanciati dal territorio della regione di Kursk e hanno sorvolato le regioni di Sumy e Chernihiv prima di iniziare ad avvicinarsi a”, ha spiegato Popko.