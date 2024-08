Macron | arresto Durov no scelta politica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 agosto 2024) 17.55 "L'del presidente di Telegram sul territorio francese è avvenuto nell'ambito di un'indagine giudiziaria.Non si tratta in alcun modo di una decisione.Spetta ai giudici decidere" Così il presidente franceseinterviene sull'di Pavel, avvenuto sabato scorso all'aeroporto di Le Bourget, a nord di Parigi. "La Francia è più che mai attaccata alla libertà di espressione", ma "in uno Stato di diritto, le libertà si esercitano in un quadro stabilito dalla legge per proteggere i cittadini", aggiunge.