Ma vada a fare in cul* | Bruno Vespa sbotta in treno contro il giornalista Gracis che lo accusa di fare da megafono ai padroni

(Di lunedì 26 agosto 2024) Non l’ha presa bene. “Main c**o”, ha risposto lo storico volto Rai al viaggiatore che inlo ha avvicinato per una contestazione. Matteo, fondatore del giornale “L’Indipendente“, ha raggiunto il conduttore di “Porta a Porta“: “Scusi se la disturbo, possiamouna foto?”.si mostra disponibile (“Ma prego”), il viaggiatore però non si limita al solito selfie e inizia a registrare: “, uno dei più grandi professionisti della disinformazione, del giornalismo che èdella voce dei”, esordiscedopo essersi accovacciato accanto al conduttore. Ilche ha compiuto 80 anni lo scorso maggio, dopo averlo mandato a quel paese, perde la pazienza: “Giusto. Ora può accomodarsi per favore? Devo alzarmi e dobbiamo creare l’incidente? Se ne va democraticamente, se ne va da solo?”.