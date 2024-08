Lukaku al Napoli è la cambiale di De Laurentiis per Conte | ora meno pianti e più risultati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Neanche il tempo di cominciare il campionato e già la solita litania di sbuffi e lamentele. Tanto ha pianto che alla fine è stato acntato: Aurelio Dea quanto pare prenderà Romelu. Ma lo comprerà per Antonio, che lo ha preteso a tutti i costi, non per il, che per il suo bene e il suo futuro avrebbe avuto bisogno di tutt’altro. Con Osimhen separato in casa e ormai destinato inevitabilmente alla cessione, alserviva un attaccante.ne ha voluto solo uno in particolare, quel Romelucon cui ha già vinto lo scudetto all’Inter e che solo con lui ha reso al massimo in carriera. Entrambi sono convinti di ripetersi tornando a lavorare insieme. L’operazione però non sta in piedi da nessun punto di vista la si guardi.