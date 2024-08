L’addio ad Alessio Fissato il funerale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) BIENTINA "è stato, è, e sarà sempre con noi". Sono le parole degli amici che si preparano, dopo giorni di un dolore sordo e graffiante, a dare l’ultimo saluto adCerullo, il 37enne tecnico di Acque Spa che lunedì mattina della scorsa settimana è stato travolto e ucciso da un autobus di linea di Autolinee Toscane in via Orsini a Cucigliana mentre era in bici con amici. Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Bientina doveabitava in zona Quattro Strade con la famiglia. Da quanto si apprende chi desidera dare l’ultimo saluto adpotrà farlo da oggi pomeriggio alle onoranze funebri Magnani fino a martedì sera. Il– rendono noto gli amici - è invece programmato per le 10 di mercoledì mattina nella chiesa di Bientina. Sono questi giorni di grande sgomento in paese.