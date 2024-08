La nuova legge dei Talebani fa sparire definitivamente le donne

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 26 agosto 2024) In conformità con la Sharia, lacomposta da 35 articoli e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale conferma divieti già noti. Il nuovo testo stabilisce che «ledevono coprire interamente il corpo in presenza di uomini che non fanno parte della loro famiglia incluso il viso, per evitare la tentazione». Ledevono adottare queste misure anche quando «escono di casa per necessità» ed è vietato far sentire la loro voce in pubblico, che sia per recitare canzoni o poesie.