La Juventus prima in classifica in solitaria | non accadeva dall’ultima giornata del 2019 20

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lachiude la secondadi Serie A 2024/2025 al primo posto in. Merito della netta vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona al Bentegodi, che arriva dopo il successo contro il Como all’esordio all’Allianz Stadium. La Vecchia Signora torna a vincere entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per lavolta dal/20. Ed è proprio la stagione/20 l’ultima ad aver vinto lain testa da sola alladel massimo campionato italiano: lanon si trovava in vettadell’annata di Maurizio Sarri, che si chiuse appunto con lo Scudetto dei bianconeri. Era il 2 agosto 2020. Quattro anni e ventiquattro giorni dopo latorna a guardare tutti dall’alto al basso. Anche nella scorsa stagione, a dire il vero, lafuinnella 21esima