(Di lunedì 26 agosto 2024) Lainnon dà tregua. Nella serata di sabato, un missileha colpito un hotel nella città di, nella regione di Donetsk, causando la morte di undi sicurezza britannico che collaborava con il team di giornalisti di. L’hotel Sapphire, ridotto a un cumulo di macerie, è stato l’epicentro di unviolento che ha lasciato due membri del team feriti, ora ricoverati. Il missile, un Iskander-M, ha spazzato via anche un edificio residenziale adiacente, gettando l’intera area nel caos. Ore di lavoro sono state necessarie per rimuovere i detriti e soccorrere i sopravvissuti, mentre l’angoscia cresce tra chi ha visto trasformarsi il proprio luogo di lavoro in un inferno di distruzione.