Droga e alcol alla guida | denunciati

(Di lunedì 26 agosto 2024) La stupidità di mettersidi un mezzo, anche fosse una bicicletta, sotto l’effetto degli stupefacenti, non ha età. E’ quanto accaduto a un 79enne di Fermo che ha provocato un incidente mentre era in sellasua bici da corsa. A seguito dell’incidente, l’anziano ciclista è stato trasportato in eliambulanza dai sanitari del 118 a Torrette per le cure del caso, dove è risultato positivo agli oppiacei. Pertanto carabinieri lo hanno denunciato persotto stupefacenti. I militari hanno anche denunciato un tunisino 39enne cheva il suo motorino ed è rimasto coinvolto in un sinistro: trasportato in ospedale, è risultato positivococaina. Di conseguenza, gli è stata ritirata la patente die il motociclo sottoposto a fermo amministrativo.