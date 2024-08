Dieci telecamere in arrivo Il Comune vince il bando per potenziare la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) C’è anche Monghidoro tra i 243 Comuni beneficiari del contributo erogato dal Ministero dell’Interno su decreto del ministro Matteo Piantedosi. Il progetto delsi è posizionato al 65esima posto, rientrando così tra i destinatari delle risorse finalizzate al potenziamento della videosorveglianza sul territorio, ottenendo un contributo di 45mila euro, pari al 50 per cento dell’intera spesa del progetto che verrà cofinanziata, per l’altra metà, dal. L’obiettivo è migliorare la videosorveglianza e il controllo degli accessi al territorio applicando nuove tecnologie alla videosorveglianza già esistente, installando per la prima volta nel paese ben sei varchi di lettura targa e altredi contesto da aggiungere alle circa venti già presenti e che saranno installate nei punti strategici per ladel territorio.