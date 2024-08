Calabrese e Pierfederici ribaltano la Sammaurese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024)1 IMOLESE 2: Ravaioli; Bolognesi (8’st Scanagatta), Morri, Canalicchio, Hasanaj, Sedioli (36’st Misuraca), Maltoni (15’st Casadio), Ravaioli N., Papa, Pacchioni (21’st Jeffres Imoh), Montesi (5’st Gabielli). A disp. Morigi, Proverbio, Valdinoci, Misuraca, Lombardi. All. Taccola. IMOLESE: Salgado; Ballanti (21’st Manzoni), Dall’Osso, Ale (15’st Elefante), Agbugui (36’st Garavini), Brandi, Vlahovic,(15’st Gasperoni),(15’st Melloni), Mattiolo, Raffini. A disp. Adorni, Fabretti, Garavini, Manes, Vasconcellos. All. D’Amore. Arbitro: Oristanio di Perugia. Reti: 9’pt Bolognesi (S), 14’pt(I), 4’st(I). Note: ammoniti Ale (I), Sedioli (S), Canalicchio (S); espulso al 33’st Scanagatta per doppia ammonizione. Rimonta, vittoria e passaggio del turno.