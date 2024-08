Biasin | Strategia dell’Inter non mi disturba Equilibrio più qualità sul mercato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’Inter ha chiuso il suo calcioin entrata con l’approdo di Tomas Palacios a Milano. Il giornalista Fabrizioha affermato di non essere contrario allascelta dai nerazzurri. IL PIANO – L’Inter ha condotto una finestra estiva di calcioall’insegna dell’esigenza di colmare le lacune presenti in rosa. In particolare, affondando il colpo per calciatori ritenuti funzionali all’esigenza di arricchire ciascun reparto con vari potenziali titolari su cui contare anche nei match di cartello. Così devono essere letti gli acquisti a zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, così come quelli onerosi di Tomas Palacios e Josep Martinez. L’idea è quella di avere una squadra completa e pronta a competere su tutti i fronti.