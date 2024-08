Batterie agli ioni di sodio dalla Corea una soluzione per ricaricarle in 5 secondi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il sogno di una batteria che si ricarica in un batter d’occhio sembra sempre più vicino. Un team di ricercatorini ha infatti messo a punto una rivoluzionaria batteria ibrida al, in grado di ricaricarsi completamente in pochi. Questa tecnologia, sviluppata dal Kaist (Korea Advanced Institute of Science and Technology), potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel settore dell’elettronica portatile e non solo. La chiave sta nell’innovativa combinazione di materiali che la compongono. Grazie a questa sinergia, la batteria alriesce a raggiungere sia un’elevata densità di energia, fondamentale per garantire una lunga autonomia, sia una velocità di carica sorprendente. Le implicazdi questa scoperta sono enormi. Poter ricaricare completamente il proprio smartphone in pochi istanti, senza dover attendere ore.