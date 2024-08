Ballando con le Stelle anche Federica Sciarelli nel cast? La risposta della conduttrice

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ilnuova edizione dicon leè ormai completo, eppure qualche nome extra sembra sempre poter uscire. In questi giorni si è parlatopossibile partecipazione di una delle colonneRai. Stiamo parlando di, il volto iconico di “Chi l’ha visto?” che conduce dal 2004 con ascolti sempre altissimi. La giornalista non ha mai nascosto la sua passione per il ballo, ma fa sapere di aver rifiutato la proposta di Milly Carlucci.con le: le parole diDa qualche ora a questa parte si parla dell’intervento diin merito alla presunta partecipazione acon le. Il varietà partirà a breve con untutto nuovo ma il quale richiede forse ancora qualche pedina. Da qui, qualcuno ha accostato il nomegiornalista al programma, sostenendo che qualcosa si stesse muovendo.