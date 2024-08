Amichevole d’estate Follonica Gavorrano battuto Il Ghiviborgo si impone per 2-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Buon test precampionato tra, con la partita che termina con la vittoria degli ospiti per 2-1 nella penultimaestiva. Ottima gara anche in virtù della giornata di riposo per entrambe in Coppa Italia, dato che le due formazioni entreranno nel tabellone direttamente nel secondo turno. Partita piuttosto equilibrata tra le due squadre che saranno impegnate nel girone E di Serie D. L’incisività delviene premiata in chiusura di prima frazione, quando la compagine mineraria trova il vantaggio con il classe 2006 Tatti, bravo a siglare la rete dell’1-0, dopo un batti e ribatti in area, con un fendente rasoterra. E con un gol di scarto si chiude la prima frazione di gioco.