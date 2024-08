Verso Benevento-Cavese Auteri | Fiducia nei calciatori che alleno siamo pronti per la Cavese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIlè atteso domani dall’esordio in campionato contro la neopromossache arriverà al “Ciro Vigorito” senza nulla da perdere. Tante le grane per l’allenatore del, costretto a fare i conti con un numero cospicuo di assenti nel reparto mediano e con la condizione fisica precaria di molti uomini. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister, che non si è fasciato più di tanto la testa ribadendo la totalein chi scenderà in campo. LAVORO – “Quella appena trascorsa è stata una settimana di lavoro migliore rispetto alla precedente. Simonetti e Pinato stanno bene. Si è allenato anche Acampora così come Viviani. Capellini sta bene. Arriviamo a questa gara con una settimana in più di lavoro e con l’atteggiamento giusto. E’ chiaro che il gruppo con il tempo diventerà più omogeneo.