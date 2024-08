Schianto sulla Statale si aggrava il bilancio | terza vittima

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSiildell’incidente mortale di sabato pomeriggio lungo la SS 18 allo svincolo per Paestum, in direzione Salerno. Dopo la morte sul colpo di Cosimo Spagnuolo e Roxana, coppia originaria di Atripalda, questa mattina è deceduto anche l’uomo di 49 anni alla guida dall’auto che si è scontrata con la moto della coppia. L’uomo era stato trasportato in elisoccorso al Ruggi di Salerno ma le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime. Dopo aver trascorso la notte nel reparto di Terapia Intensiva, il suo cuore ha smesso di battere a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. La dinamica dell’impatto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Agropoli che, guidati dal capitano Giuseppe Colella, sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.